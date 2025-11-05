Uštedite na struji: Jednostavan trik s veš mašinom smanjuje račun i čuva budžet

Postoji toliko kućnih poslova koje svakodnevno obavljate, a niste ni svesni da postoji jednostavno rešenje za veš mašinu sa kojim biste mogli da uštedite sebi novac.

Domaćica i stručnjakinja za štednju Kajl Grant podelila je fantastičan savet koji se odnosi na veš mašinu. Sve što treba da uradite jeste da promenite podešavanja i smanjite jačinu temperature na mašini.

Uštedite na struji

Hladnija temperatura je sasvim dovoljna da se prljavština otkloni ako perete veš koji i nije toliko zaprljan.

Grant je objasnila da prebacivanje sa 40 stepeni na 30 stepeni štedi 38 odsto energije godišnje, pa ćete tako maltene prepoloviti račun za struju. Dodala je da spuštanje na 20 stepeni štedi čak 62 odsto energije.

Ovaj savet za veš mašinu pomoći će svim domaćicama da smanje račun za struju i uštede novac.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.