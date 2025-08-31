Uspenje Presvete Bogorodice – slava manastira Krepičevac

U četvrtak 28. avgusta 2025, na praznik Uspenja Presvete Bogorodice – Velika Gospojina, u manastiru Krepičevac kod Jablanice služena je praznična sveta Liturgija povodom slave ove svetinje.

Liturgiju su služili penzionisani paroh zlotski protojerej-stavrofor Ratko Tobić i paroh jablanički protojerej Ristibor Stević, a na liturgijske prozbe odgovarali su pojci pevnice boljevačkog hrama Sv. proroka Ilije.

Nakon zaamvone molitve usledilo je osvećenje slavskih darova koje je ove godine u čast manastirske slave pripremila i prinela porodica g. Nemanje Nikodića iz Boljevca, a deo kolača i čast domaćinstva za narednu godinu pripali su g. Aleksandru Petroviću iz Jablanice.

Po završetku bogosluženja zajedničarenje je nastavljeno u porti manastira uz posluženje koje su pripremili ovogodišnji domaćini slave.

Zajecaronline/eparhija-timocka.org/N.B

