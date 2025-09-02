Ulepšajte terasu do zime: Cveće će cvetati još dugo uz jedan jednostavan trik

Cvet zevalica, poznat je i kao zmajev cvet ili lavlja njuška. Jedan je od omiljenih letnjih cvetova zbog preleog izgleda. Ima neobičan oblik i jarke je boje, što ga čini pravim ukrasom za dvorište i terase. Naziv je dobio po izgledu cveta koji podseća na otvorena usta dok zevaju.

Nije zahtevan za održavanje

Zevalica nije zahtevno cveće za gajenje, a uz minimalnu negu pruža obilno i dugotrajno cvetanje, već prve godine nakon što ga posejete. Najbolje uspeva na suncu ili u polusenci, na rastresitom, propusnom i hranljivom zemljištu. Ne voli severnu stranu i vlažno tlo. Mlade biljke treba redovno zalivati, dok su odrasle prilično otporne na sušu. Tokom cvetanja, biljka sama ispušta seme koje se može sakupiti i posaditi sledeće godine.

Cvetaće do kasne jeseni

Zevalica cveta najmanje do oktobra, u raznim bojama – beloj, crvenoj, ružičastoj, žutoj, narandžastoj, ljubičastoj i dvobojnim varijantama. Redovno uklanjanje uvelih cvetova produžava cvetanje. Kada naraste oko 10 cm, preporučuje se skraćivanje vrha da bi se podstakao razgranat i gust rast. Đubrenje na svake dve nedelje može pomoći takođe za duže cvetanje. Zbog dugotrajnog cvetanja i lepog izgleda, zevalica idealna je za cvetne leje, saksije i balkonske žardinjere, a čak i isečene stabljike dugo traju u vazi.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B

