Uhapšena četvrta osoba zbog pljačke Luvra

U regionu Pariza danas je uhapšena osoba osumnjičena za pljačku muzeja Luvr.

List Parizijen piše da je ta osoba, četvrta uhapšena zbog pljačke, već poznata policiji i veruje se da je povezan sa preostalom trojicom već uhapšenih i optuženih za ovaj zločin.

Kako se navodi potraga za ukradenim draguljima još uvek traje.

Muzej Luvr opljačkan je pre više od mesec dana uz pomoć dizalice na kamionu, a iz muzeja je ukraden dragocen nakit.

Plen je procenjen na 88 miliona dolara, ali ima neprocenjivu istorijsku vrednost, a među ukradenim predmetima nalaze se i kompleti nakita ukrašeni brojnim dijamantima i dragim kamenjem.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

