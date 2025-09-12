U Zaječaru danas sunčano uz slab vetar

U Zaječaru danas sunčano. Duvaće slab, vetar. Minimalna temperatura 16° C, maksimalna dnevna 30° C.

Nakon pretežno oblačnog jutra, u Srbiji će danas biti promenljivo vreme sa sunčanim intervalima a najviša temperatura će dostići 29 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, samo se u brdsko-planinskim predelima sredinom dana tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 18, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni.

U subotu se očekuje pretežno sunčano vreme, u košavskom području uz umeren, na jugu Banat i jak jugoistočni vetar, a samo će na istoku Srbije biti umereno i potpuno oblačno povremeno sa slabom kišom.

U nedelju pre podne uslediće novo prolazno naoblačenje sa severozapada s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na severozapadni.

Sledeće sedmice biće pretežno sunčano vreme uz promenljivu oblačnost, a kratkotrajne padavine očekuju se u ponedeljak na jugoistoku, u sredu uglavnom na severu Srbije.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/N.B.

