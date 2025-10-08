Hronika Izdvajamo Timočka krajina Vesti

U stanu Zaječarca pronađeno više od tri kilograma droge!

08.10.2025.
foto:mup.gov.rs

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kladovu, u saradnji sa policijom u Zaječaru, uhapsili su G. Đ. (56) iz Zaječara, u čijem stanu su pronađena marihuana i amfetamin.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Boru.

Policija je pretresom stana osumnjičenog pronašla oko 2 kilograma i 490 grama marihuane, oko 810 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin i digitalnu vagicu za precizno merenje.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

