U Srbiji sve više razvoda – Zaječar pri vrhu

„Bolje dobar razvod nego loš brak!“ – koliko puta smo čuli ovu izreku. A, poslednji popis stanovništva pokazao je da je u Srbiji porastao broj razvoda. Najviše razvedenih je u Subotici, Bečeju, Senti, Zaječaru i u beogradskim opštinama Stari grad i Vračar.

Poslednje studije su pokazale da su razlozi za razvod braka koji se najčešće navode: nismo kompatibilni, razišli smo se u izboru prioriteta i razlike su nepomirljive.

Mogu li se poljuljani bračni odnosi popraviti?

Psihoterapeut Jovana Stojković istakla je na osnovu svoje prakse da se najčešće parovi razvode, odnosno dođu na bračnu terapiju zato što ne prepoznaju potrebe, ne uvažavaju ih i nemaju adekvatnu komunikaciju. Veliki broj parova se danas oseća usamljeno, nemaju zajedničke aktivnosti i ne provode kvalitetno zajedničko vreme. Svemu tome posledica je nedostatak intimnosti, pa supružnici počinju da se mimoilaze i razilaze. Veliki okidač je i način komunikacije koji je potpuno neadekvatan.

Razlozi za razvod braka

„Preljube su danas veoma prisutne, pogotovo onlajn nervestva. Ljudi mnogo vremena provode na mobilnim telefonima. Do pre tri, četiri godine bilo je više mladih brakova. Razvod je izuzetno visoko rangiran na skali stresa. Obično tu imamo i preseljenje i dobijanje deteta, a to su sve neke nove krizne i razvojne faze u jednoj porodici. Svako u zajednicu donosi neku novu kulturu, neka uverenja kako brak izgleda i to su prve nesuglasice i obično ne mogu da se usklade, da se razumeju i posledica je razvod“, rekla je psihoterapeutkinja.

Ističe da je danas situacija drugačija. Danas ima mnogo više starijih brakova. To su brakovi od 20 do 40 godina braka. To je izazovan period jer se javlja sindrom praznog gnezda, kada deca odlaze iz primarne porodice. Tada su supružnici usmereni jedno na drugo i onda shvate da prosto nemaju više zajedničkih interesovanja.

Faze gubitka i proces ozdravljenja

Sukobi zbog novca i porodičnih obaveza takođe mogu biti siguran put u razvod braka.

„Parovi ne žive kao jedan sistem i to je zapravo najveći problem u jednoj porodici kada se porodica podeli. Kao porodični terapeut ističem da su brak i porodica jedna individua. Sve dok se oni dele na više osoba to ne može da funkcioniše i zato često i naglašavam kada jedna karika počne da puca, a to je obično najjača karika u sistemu, automatski pucaju i sve ostale“, rekla je psihoterapeutkinja.

Razlaz ili smrt – najveća bol

„Potrebno je da prođe minimum dve godine, to se pokazalo i kroz terapiju kako bi osoba prošla sve faze, to su zapravo faze gubitka. Kroz iste faze prolazi i osoba koja je doživela smrtni slučaj od šoka, neverice, propitivanja, da li je trebala drugačije, da je možda pričekala, ne bi došla do razvoda. Čak u jednom periodu i sledi jedna depresivna faza, zatim dolazi do osvešćivanja, prihvatanja te situacije, ali je to jako bolan proces i koliko god da partneri žele da se razvedu, moram da naglasim da podjednako pate“, rekla je Jovana Stojković.

Odanost i privrženost

„Često ljudi misle da su strast i ljubav, nešto što traje do kraja života istim intenzitetom. Društvene mreže i filmovi nam prikazuju da je to ono što treba da nam bude reper. Međutim, u psihologiji se smatra da su dve veoma važne komponente koje vode za ono čuveno do kraja života, odanost i privrženost. Ukoliko se to izgubi, automatski brak neće ostati“, istakla je psihoterapeutkinja.

Sve je manje sklopljenih brakova, to pokazuju novi statistički podaci. Da li su današnje generacije iz svog rečnika izbacile reč kompromis i da li su spremni za ustupke u tom zajedničkom životu?

„Malo je kompromisa, malo je razumevanja, malo je vere u brak. Moram da naglasim da je to i često, zato što su njihovi roditelji imali loše odnose, pa ih to uplaši i negde ih odalji od toga da oni trebaju da osnuju svoju bračnu zajednicu, ali svakako daje kompromis negde potpuno zaboravljen“, rekla je psihoterapeut Jovana Stojković.

Izvor: RTS