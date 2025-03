U Srbiji sutra promenljivo oblačno i toplo, mestimično s kišom i pljuskovima

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa kišom i pljuskovima, a samo ujutru iznad većeg dela biće suvo sa sunčanim intervalima.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža sutrašnja temperatura biće od 7 do 13, najviša od 18 do 23 stepena.

Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni, a u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije jak i olujni jugozapadni vetar.

I u Beogradu sutra ujutro suvo sa sunčanim intervalima. Tokom dana promenljivo i toplo, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Duvaće umeren i jak vetar, južnih pravaca.

Najniža temperatura u glavnom gradu iznosiće od 10 do 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do petka, 21. marta, u subotu promenljivo oblačno i natprosečno toplo sa temperaturama od 18 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku zemlje, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, pre podne u Vojvodini, posle podne u zapadnim, a do kraja dana i u ostalim krajevima Srbije.

U nedelju, 16. marta i ponedeljak,17. marta pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom, a na visokim planinama početkom sedmice sa snegom.

U utorak prestanak padavina i razvedravanje, a do kraja perioda pretežno sunčano.

Od nedelje se očekuje postepeni pad temperature, od utorka jutarnji mrazevi.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.