U Srbiji danas oblačno s kišom, uveče prestanak padavina i razvedravanje

Iznad većeg dela Srbije danas oblačno s kišom, a lokalno su mogući i kratkotrajni pljuskovi, osim na severu Vojvodine i jugozapadu Srbije gde će se zadržati suvo.

Posle podne na severu i zapadu, a uveče i u ostalim predelima prestanak padavina i delimično razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Srbiji danas oblačno s kišom, uveče prestanak padavina i razvedravanje

U većem delu zemlje duvaće slab, promenljiv vetar.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura biće od 1 do 6 stepeni, a najviša od 8 do 13.

U Zaječaru prepodne oblačno s kišom, popodne oblačno, povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab, jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 3° C, maksimalna dnevna 5° C.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.