U Novom Sadu uhapšene dve osobe zbog zloupotrebe položaja u saizvršilaštvu

Policija u Novom Sadu je danas uhapsila D.Lj. i P.B. zbog sumnje da su izvršili krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu. Policija ih je uhapsila po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije. Takođe i u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u tom gradu.

U toku do sada preduzetih radnji i provera u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni D.Lj, kao predsednik odbora direktora „Holding Centroslavija“, ad Novi Sad, a P.B. kao član odbora direktora, tokom decembra 2022. godine prekoračenjem granica svojih ovlašćenja, pribavili privrednom društvu „Tehnogradnja“ doo Novi Sad, čiji je 100 odsto vlasnik, direktor i odgovorno lice, takođe osumnjičeni D.Lj. protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 98.000.000,00 dinara, saopšteno je iz danas Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. Naime, osumnjičeni su doneli odluku da, protivno odredbama Zakona o privrednim društvima, „Holding Centroslavija“ izvrši pozajmicu navedenog od 98.000.000,00 dinara povezanom privrednom društvu „Tehnogradnja“ doo.

U Novom Sadu uhapšene dve osobe zbog zloupotrebe položaja u saizvršilaštvu

Kako je navedeno, taj novčani iznos je potom iskorišćen da „Tehnogradnja“ doo otkupi 35 odsto akcija „Holding Centroslavija“ od privrednog društva „Bobar – Beška“ doo. Čiji je faktički odgovorno lice osumnjičeni P.B. na opisani način, kroz ove nezakonite transakcije, „Tehnogradnja“ d.o.o. je postala većinski vlasnik „Holding Centroslavija“ sa 70 odsto akcija.

Na osnovu odobrenja postupajućeg javnog tužioca Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu osumnjičenima D.Lj. i P.B. određeno je zadržavanje do 48 časova. U tom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, navedeno je u saopštenju.

U akciji su učestvovali Više javno tužilaštvo u Novom Sadu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije Odeljenjem za borbu protiv korupcije Novi Sad i Sektorom poreske policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije.

D.Lj. i P.B. su osumnjičeni da su izvršili krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu.iz čl. 227 st. 3 u vezi st. 1 u vezi čl. 33 Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.