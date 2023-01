U ponedeljak promenljivo oblačno, temperatura do 8°С

Ujutro malo hladnije uz slab do umeren mraz. U toku dana promenljivo oblačno uz kraće sunčane intervale. Kratkotrajan sneg očekuje se uveče na severu Srbije, a u toku noći i u ostalim

krajevima. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, tokom noći u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od -6 do 1 °C, a najviša od 3 do 8 °C.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak 30. januar

Pogoršanje biometeorološke situacije izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova i poremećaja sna. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana pažnja.