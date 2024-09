U nedelju počinje Festival malih pozorišnih formi u Zaječaru

Počinje Festival malih pozorišnih formi!

Od 29. septembra do 5. oktobra, u zaječarskom teatru biće organizovan sedmi po redu Festival malih pozorišnih formi.

Tokom sedmodnevnog trajanja festivala, biće izvedeno sedam vrhunskih monodrama i duodrama iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koje su nagrađene na nekom od pozorišnih festivala.

U nedelju 29. septembra, tokom pretfestivalske večeri, publici će se predstaviti domaći ansambl, sa premijerom kamerne predstave „Bračna igra“.

Cena karte je 500 dinara.

Biletarnica pozorišta će raditi u subotu 28. septembra od 9 do 17 sati. Tokom trajanja Festivala, od 29. septembra do 5. oktobra radiće izmenjeno, od 9 do 20 časova.

PROGRAM FESTIVALA

Festival će u ponedeljak 30. septembra, kada je i prvo zvanično veče festivala, otvoriti predstava ,,Balkana novog pokreta” iz Beograda ,,Lina, tvrđa od kamena” u izvođenju Vesne Stanković, prvakinje Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

Naredne večeri biće odigrana monokomedija u produkciji ,,Fa Vi-ja” „Svakodnevna koma“, u izvođenju Ivana Tomića, koji je široj javnosti poznat kao advokat u seriji ,,Tajna vinove loze” i šarmantni direktor policije u seriji ,,Igra sudbine”.

U nastavku Festivala na repertoaru je duodrama, rađena u koprodukciji BeoArta, Turističke organizacije Budve i Narodne biblioteke Budve, „Čovjek visine“. U predstavi igraju Nebojša Milovanović i Bojan Žirović, afirmisani srpski glumci.

Sledi duodrama Muzeja nauke i tehnike iz Beograda, „Pupin-poslednji san”, u izvođenju Vjere Mujović i Dušana Matejića, ali i dve izvanredne monodrame: ,,Kulturne scene Male stvari” iz Trebinja „Jefimija-Jelena Mrnjavčević” u izvođenju Tijane Nikolić i ,,Neodustajanje” Samostalne produkcije i koprodukcije Saveza dramskih umetnika Vojvodine, u izvođenju Marije Medenice.

Poslednje festivalske večeri publika će moći da vidi predstavu Narodnog pozorišta ,,Sterija” iz Vršca, „Poslednji trenuci kralja Aleksandra i kraljice Drage” u izvođenju Miloša Đurovića i Tamare Tamči Toskić.

Cena kompleta karata za sedam predstava je 2000 dinara. Cena pojedinačne karte je 500 dinara.

Pripremljeni bogat prateći program

U okviru 7. Festivala malih pozorišnih formi predviđen je i kvalitetan, besplatan prateći program.

U Pozorišnom muzeju će u četvrtak 3. oktobra od 13 sati biti priređen „Portret pesnika Milana Orlića” srpskog književnika, filozofa i naučnog istraživača.

U petak 4. oktobra u foajeu Pozorišta će u 19 sati i 30 minuta biti predstavljena knjiga ,,Neodustajanje” Marije Medenice.

ZaječarOnline/O.B.