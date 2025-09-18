U JAGODINI UHAPŠEN MUŠKARAC

Policija u Jagodini, uhapsila je D. M. (46) iz Ćuprije kada je u automobilu marke Opel u kome je on bio suvozač pronašla kesu sa 1,15 kilograma materije za koju se sumnja da je marihuana, a u njegovoj kući u Ćupriji manju količinu amfetamina.

On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštila je policijska uprava u Jagodini.

Policija je zadržala vozača „opela“ (34) koji je vozio pod dejstvom amfetamina i kanabisa i protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava, navedeno je u saopštenju.

D. M. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

