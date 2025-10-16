U galeriji Pozorišnog muzeja predstavljena knjiga glumca Zijaha A. Sokolovića

U okviru pratećeg programa 34. Festivala „Dani Zorana Radmilovića“ u galeriji Pozorišnog muzeja predstavljena je knjiga legendarnog glumca, režisera, profesora i pisca ⎼ Zijaha A. Sokolovića, „Glumac… je glumac… je glumacˮ, duhovita i introspetkivna monodrama koja istražuje složenost glumačkog života.

Knjiga se sastoji iz dve celine. Prvi deo čini tekst monodrame, koja je premijerno izvedena 1978. godine, a koju Zijah uspešno igra već 46 godina i do sada je izvedena 1643 puta.

Predstavu je do sada premijerno izvelo 19 glumaca u 26 gradova sveta, između ostalih u Beču, Varšavi, Parizu, Londonu, Njujorku, Rimu, Sidneju itd. Drugi deo knjige čini 45 eseja. To su kritike, filozofska razmišljanja, priče, sećanja i analize ljudi ⎼ kritičara, režisera, dramaturga ⎼ koji su se bavili fenomenom predstave i fenomenom glumca.

Govoreći o knjizi, autor je rekao da je ona, pre svega, dokument da je postojao jedan glumac i da je taj glumac igrao predstavu o glumcu.

„Glumac je po zanimanju živ čovek, vladar iluzije, a njegov zadatak je da u formi pozorišta prenese neku ideju koja će publici biti interesantnaˮ, istakao je Sokolović.

Zijah A. Sokolović pripada prvoj generaciji školovanih glumaca u Bosni i Hercegovini.

Zajecaronline/fb/Pozorišni muzej u Zaječaru/ N.B.

