TRAGEDIJA U NIŠU: Preminula žena na koju je palo drvo!

24.09.2025.
TRAGEDIJA U NIŠU: Preminula žena na koju je palo drvo!

Žena, na koju je palo drvo u dvorištu Prekršajnog suda u Nišu 23. septembra oko 15 časova, preminula je u Urgentnom centru Univerzitetsko-kliničkog centra(UKC) u Nišu.

U toj ustanovi rekli su Tanjugu da je ženska osoba (47) dovezena sa teškim povredama grudnog koša i abdomena.

“Pacijentkinja je već pri prijemu bila u veoma teškom stanju. Odmah su sprovedene sve neophodne dijagnostičke i reanimacione mere, ali je tokom dijagnostike došlo do naglog pogoršanja i, uprkos svim merama lečenja i reanimacije, nastupio je smrtni ishod”, rečeno je Tanjugu u UKC.

Na licu mesta je uviđaj je sprovelo Osnovno javno tužilaštva u Nišu i inspekcije rada.

Tužilaštvo je naložilo odbukciju tela žene.

