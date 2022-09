Tmurna subota, popodne mogući pljuskovi

Pretežno oblačno i iznad većeg dela hladnije sa kišom, dok će se na jugu i istoku zadržati relativno toplo sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar iznad većeg dela slab i umeren severozapadni, dok će na jugu i jugozapadu pre podne duvati umeren jugozapadni. Uveče severozapadni vetar u pojačanju, u Vojvodini, na istoku i u planinskim predelima povremeno i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 12 do 16 °C, a najviša od 16 na severu do 25 °C na jugu i istoku.

U Zaječaru tokom celog dana oblačno, posle podne mogući i mestimični pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 11 do maksimalna 24 stepena. Vetar slab, do 15 km/h.

Biometeorološka prognoza

Zadržavaju se relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Oprez se savetuje osobama sa srčanim, cerebrovaskularnim i respiratornim tegobama. Poremećaj sna, bolovi u kostima i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se maksimalna opreznost u saobraćaju.