Timok “minimalcem” slavio protiv Vlasine

Timok savladao Vlasinu i prenoćio na čelu tabele!

Teškom mukom uspeli su fudbaleri zaječarskog Timoka da dođu do nova tri boda u 4. rundi Sprske lige “Istok”. Kao izuzetno tvrd rival se pokazala ekipa Vlasine koja je uspešno odolevala napadima ekipe trenera Jovanovića.

U prvom delu mogli su čak gosti u dva navrata i do prednosti, ali je na visini zadatka bio golman Aleksandar Jovanović. Pred istek 45. minuta, mogao je domaćin da kazni promašaje, ali je udarac glavom Milunovića zaustavio golman Marković.

U drugom delu igre odlučio je strateg zaječarske ekipe da promeni formaciju i sa 3-5-2 pređe na 4-3-3. Taktička promena urodila je plodom i postali su “beli labudovi” mnogo opasniji po gol rivala.

Napadali su domaći u želji da stignu do tri boda na domaćem terenu i inicijativa se u 72. minutu konačno isplatila. Probio je po desnom boku Stefan Kiš, lepo centrirao, a u srcu kaznenog prostora se dobro kretao Rastko Nikolić i glavom pogodio nebranjeni deo mreže golmana Strahinje Markovića.

Do kraja duela morao je gost da zaigra sa mnogo više rizika, što je otvorilo prostor za prilike iz kontre. Mogli su do kraja i jedni i drugi da stignu do pogotka, ali strelci nisu bili na visini zadatka.

Timok zauzeo lidersku poziciju

Na kraju, sa nova tri boda u džepu Timok je prenoćio na prvom mestu na tabeli, a danas mu se na vrhu može pridružiti i Dinamo Jug u slučaju da savlada Moravu iz Ćuprije.

U narednom kolu belo-plavi gostuju u Pirotu, kada će u derbi meču odmeriti snage sa Radničkim.

Meč je na programu u nedelju 8. septembra od 16 časova.

ZaječarOnline/O.B.