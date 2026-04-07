Svetski dan zdravlja obeležen u Zaječaru: Građani proveravali svoje zdravlje (VIDEO)

Danas je u holu Doma zdravlja u Zaječaru, Zavod za javno zdravlje „Timok“, u saradnji sa Zdravstvenim centrom Zaječar, održao aktivnosti povodom Svetskog dana zdravlja. Veliki broj građana prisustvovao je aktivnostima, konsultovao se sa lekarima i proverio svoje zdravlje na licu mesta.

Dr Bojana Stojanović iz Zavoda za javno zdravlje ”Timok” naglasila je značaj obeležavanja Svetskog dana zdravlja, koji se svake godine obeležava 7. aprila.

„Prošlo je vreme epidemije korona virusa, tako da moramo da nastavimo sa svojim aktivnostima koje se tiču prevencije, kako bismo ukazali našim sugrađanima – starijima, deci i radno aktivnom stanovništvu – na značaj preventivnih pregleda i očuvanja njihovog zdravlja. Nadam se da ćemo ovu saradnju, odnosno vršenje preventivnih pregleda, nastaviti i u budućnosti. Mi se u Zavodu bavimo i koordinacijom skrininga karcinoma dojke, karcinoma grlića materice i kolorektalnog karcinoma. Koordiniramo između zdravstvenih ustanova borskog i zaječarskog okruga, Ministarstva zdravlja i Instituta „Batut“, istakla je dr Stojanović.

Građani su imali mogućnost da se posavetuju i pregledaju kod lekara opšte prakse, kardiologa, nutricioniste, psihologa i psihijatra, fizijatra, ginekologa i urologa. Pored toga, mogli su da urade ultrazvučni pregled štitne žlezde kao i da provere svoj vid.

Zajecaronline.com/N.B.

