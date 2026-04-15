SUTRA SPEKTAKL U SAVA CENTRU: LEPA LUKIĆ ODUŠEVIĆE PUBLIKU – KARTE RASPRODATE

Legenda narodne muzike Lepa Lukić nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova, u organizaciji Hype produkcija, a interesovanje publike premašilo je sva očekivanja, a karte su zvanično rasprodate!

Publiku očekuje spektakl na visokom produkcijskom nivou: moderna scenografija, vrhunski vizuelni efekti, orkestar i pažljivo pripremljen program koji će obeležiti decenije njene uspešne karijere.

U Plavoj dvorani čuće se njeni najveći hitovi, među kojima su „Od izvora dva putića“, „Srce je moje violina“, „Čaj za dvoje“ i „Naslednica“, a atmosfera će biti za pamćenje.

