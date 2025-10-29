Sutra ističe rok za prijavu prihoda frilensera za treći kvartal!

Krajnji rok za podnošenje poreskih prijava za treći kvartal u ovoj godini, za sva fizička lica u Srbiji koja ostvaruju prihode po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad i prihode od autorskih i srodnih prava, a na koje se porez plaća samooporezivanjem, tzv. frilensere je 30. oktobar.

U slučaju nepodnošenja poreske prijave u propisanom roku odnosno u periodu od 1. do 30. oktobra, kako saopštava Poreska uprava, obveznik podleže obavezi plaćanja kamate, kao i prekršajnoj odgovornosti.

Poreski obveznici svoju obavezu mogu ispuniti elektronskim putem preko portala Frilenseri https://frilenseri.purs.gov.rs/ , a prednosti ovog sistema, kako naglašavaju u Poreskoj upravi je automatsko generisanje uplatnice sa svim potrebnim podacima i QR kodom nakon uspešne prijave, što omogućava brzo i jednostavno vršenje uplate, uključujući i putem aplikacije za elektronsko bankarstvo (mBanking).

Poresku obavezu obveznici mogu ispuniti i podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO-K, koja se može podneti elektronskim putem preko portala ePorezi, kao i u papirnom obliku, neposredno ili putem pošte nadležnoj filijali Poreske uprave.

