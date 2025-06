Sunovrat temperature stiže usred toplog talasa

Nakon svežeg jutra, danas će u Srbiji tokom dana biti sunčano i toplo sa slabim vetrom.

U Beogradu će, nakon svežeg jutra, tokom dana biti sunčano i toplo. Vetar će biti slab, južni i jugozapadni, a najniža temperatura će se kretati od 14 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna biti oko 33 stepena.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 30. juna, do četvrtka se očekuje pretežno sunčano. I toplo sa dnevnom temperaturom do srede u intervalu od 32 do 36 stepeni, a u četvrtak još toplije – od 36 do 38 stepeni.

