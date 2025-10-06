„SUD JE SVE OCENIO, DOKAZE IZNEO…“ Saša Mirković o suđenju sa Svetlanom Ražnatović!

Saša Mirković o suđenju

Vlasnik i direktor Hype produkcije Saša Mirković pojavio se danas u Prvom osnovnom sudu u Beogradu povodom novog ročišta u sudskom procesu koji se vodi između njega i Svetlane Cece Ražnatović.

Premda je Ražnatovika podnela tužbu protiv Mirkovića, ponovo se nije pojavila u sudnici.

„Kratko za vas, nije došla opet. Sud je zaključio raspravu i to je to. Ne bih dalje da raspravljam o tome. Sud je sve ocenio, dokaze izneo. Sudija će da proceni i to je to. Hvala Vam. Ja mislim da tuži i onda da se ne pojavljuje…Sud je zaključio raspravu“, rekao je Saša Mirković za Hype TV.

Saša Mirković o suđenju

Čelnik naše medijske kuće je na Tiktoku dodao:

„Evo upravo sam izašao sa suđenja sa Svetlanom Cecom Ražnatović po njenoj tužbi. Nije se pojavila naravno, kao što se nije do sada pojavljivala, jer moramo da se suočimo. Mora istina da izađe na videlo“, izjavio je Mirković.

Pogledajte i šta je još ispričao putem pomenute društvene mreže:

Zajecaronline.com

ČITAJTE NAS – Zaječaronline.com pratite i putem FEJSBUKA, ali i preko INSTAGRAMA!

KONCERTI

Aca Lukas će, zajedno sa dragim kolegama i prijateljima, Mirom Škorić i Miroslavom Ilićem, 1. novembra nastupati u Skenderiji. takođe velika imena. Mira Škorić, Aca Lukas i Miroslav Ilić pokazaće tada koliko su veliki.

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.