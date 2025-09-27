STUDENTI U SRBIJI USKORO MOGU DA OČEKUJU UPLATU NA RAČUN!

Povraćaj 50 odsto školarine samofinansirajućim studentima na osnovnim, master i doktorskim studijama, ali i studentima na studijskim programima na engleskom jeziku, biće izvršen u oktobru. Kazao je pomoćnik ministra prosvete za visoko obrazovanje Aleksandar Jović i dodao da će, kada je reč o uslovu za upis naredne godine, Ministarstvo prosvete dati preporuku visokoškolskim ustanovama da se razmotri neophodni prag od 37 bodova.

Jović je za Tanjug rekao da su uslovi za povraćaj 50 odsto školarine to da studenti državljani Republike Srbije, studiraju na državnim univerzitetima. Kao i da se pola školarine refundira za predmete koji su prvi put upisali, odnosno za prvi put upisanu godinu.

Bez prijave, dovoljna studentska kartica

Studenti se za povraćaj školarine ne prijavljuju, naglašava Jović i dodaje da im je za ostvarivanje tog prava potrebno da imaju Studentsku karticu za koju je vezan odgovarajući tekući račun na kojoj će im biti uplaćeno 50 odsto iznosa školarine koju su uplatili.

– U želji da omogućimo da studenti što veći deo svoje školarine plate, imajući u vidu da se školska godina po pravilu završava 30. septembra, produžili smo taj rok do kada ćemo gledati i analizirati šta je student uplatio, tako da smo dali rok ustanovama da naprave presek sa 30. septembrom kao završetkom akademske godine, kako bismo odmah nakon toga mogli da izvršimo povraćaj sredstava direktno samofinansirajućim studentima – rekao je Jović.

