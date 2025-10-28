Stević: Za godinu dana policija isključila iz saobraćaja više od 50.000 vozača

Potpukovnik Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije izjavio je danas da je za godinu dana saobraćajna policija iz saobraćaja isključila više od 50.000 vozača pod uticajem alkohola, više od 10.000 vozača zadržano je na trežnjenju zbog više od 1,2 promila alkohola u krvi, što je, smatra on, alarmantno za društvo.

“Od početka 2025. godine život je izgubilo 397 osoba, što je za 20 manje nego u istom periodu prošle godine, ali su ovakvi ekstremni slučajevi kao ovaj na Novom Beogradu sve češći”, istakao je Stević povodom nesreće koja se dogodila na Novom Beogradu u kojoj su život izgubile tri osobe.

Stević je rekao da je vozač koji je izazvao ovu nesreću bio u stanju teške alkoholisanosti s obzirom na to da je već 1,21 promil teška alkoholisanost i podrazumeva obavezno policijsko zadržavanje do otrežnjenja.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

