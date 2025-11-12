Stević: Novi radari beležiće i nevezivanje pojasa!

Potpukovnik Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije izjavio je danas da će novi radari, koji će biti korišćeni na putevima, osim nepropisne brzine, beležiti i nevezivanje sigurnosnog pojasa i nepropisno korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, a da će vozači i ostali putnici koji krše pravila biti automatski procesuirani.

Stević je rekao da je reč o najmodernijim kamerama koje će biti postavljene na mestima na kojima se prema proceni dešava najčešće krše bezbednosna pravila u saobraćaju.

”Vozači neće moći da pretpostave na kom se mestu nalaze kamere”

”Nadamo se da ćemo rasteretiti i naše policajce, da budu na drugim mestima gde je bezbednost potrebnija, a da ovu vrstu prekršaja uklonimo sa naših ulica. Ovi sistemi su se u Republici Srpskoj veoma dobro pokazali, tamo su to crni stubovi, mislim da će takvi biti i kod nas. Vozači neće moći da pretpostave na kom se mestu nalaze kamere”, rekao je Stević za Tanjug.

On je kazao da se u Srbiji oko 160.000 ljudi sankcioniše godišnje zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa i više od 46.000 zbog nepropisne upotrebe mobilnog telefona.

”Mi smo i sada, uz pomoć određenih softvera, beležili nepropisnu upotrebu mobilnih telefona od strane vozača, kao i nevezivanje pojasa na prednjim sedištima”, dodao je Stević.

Naveo je da se oko 86 odsto vozača i suvozača vezuje na prednjem sedištu, a da se svaka peta osoba vezuje na zadnjem sedištu.

”Nadamo da ćemo ovim novim modernim sistemima odnosno modernim radarima, koji mere i nepropisnu brzinu i upotrebu mobilnog telefon i nekorišćenje pojasa, eliminasati tri najopasnija prekršaja u saobraćaju sa naših ulica vodeći bezbednost u pravom smeru”, rekao je Stević.

