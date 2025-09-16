Stanje kvaliteta vode Dunava na plažama opštine Kladovo

Dunavska voda na gradskoj plaži u Kladovu i na plažama Tekiji, Korbovu i u Brzoj Palanci može se koristiti za kupanje, sport i rekreaciju, potvrdile su analize kvaliteta koje su sproveli stručnjaci Zaječarskog zavoda za javno zdravlje „Timok“, navodi se u Obaveštenju za javnost koje je 15. septembra televiziji Kladovo dostavio nadležni inspektor za zaštitu životne sredine.

Nakon kontrole vode sa uzoraka uzetih 7. avgusta, precizira se da na tri od četiri plaže ispitivani uzorci pripadaju drugoj klasi površinskih voda što je dobar ekološki status, dok dunavska voda na plaži u Korbovu pripada trećoj klasi površinskih voda jer ima umeren ekološki status.

Preporuka kupačima je da se posle kupanja u reci obavezno tuširaju higijenski ispravnom vodom.

Analiza kvaliteta potvrdila je da voda u velikom rekreacionom jezeru u Gradskom parku pripada drugoj klasi površinskih voda i može koristiti za kupanje, sportske i rekreativne aktivnosti uz obavezno naknadno tuširanje higijenski ispravnom vodom.

Zajecaronline/tvkladovo/N.B.

