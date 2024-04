Stand up show „Stručnjak“ Srđana Olmana u zaječarskom teatru

U Zaječaru će u utorak 16. aprila Srđan Olman izvesti svoj novi Stand Up Show “Stručnjak” od 20 sati u Narodnom pozorištu Timočke krajine „Zoran Radmilović“!

“Stručnjak” je četvrti stand up show Srđana Olmana, koji na sarkastičan način govori o raznim istorijskim promašajima, razlikama u mentalitetu i nestručnosti velikog broja ljudi, na koje smo osuđeni u svakodnevnom funkcionisanju.

Kada je reč stručnjak postala uvreda i zašto više podležemo sujeverju, nego stručnosti i obrazovanju?

Nakon rasprodate premijere u Beogradu i Novom Sadu, ovo će biti premijerno izvođenje ove nove Srđanove komedije u Zaječaru!

O Olmanu:

Nakon osam godina novinarstva na lokalnoj televiziji, Srđan Olman odlazi u svet stand up komedije, u kom i od kog živi već 7 godina.

Njegov One man show “Severno ledeni humor” (jer dolazi sa severa, iz Subotice), obišao je ceo region. Počevši od Srbije, preko BIH, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, a otišao je i dalje, od Beča, do Minhena, Berlina, Ciriha, pa sve do Kanade.

Ipak, kako kaže, postoji mnogo gradova i mesta u pomenutim zemljama koje još nije posetio, a ima želju. Srđan Olman je pobednik TV show-a „Najbolji komičar Srbije“ iz 2014. godine. Zatim iste godine u oktobru pobeđuje na takmičenju stand up komičara u Beogradu.

Tokom 2019. godine pojavljuje se novi show “Pravda za Olmana” koji govori o društveno ekonomskim problemima današnjice. Da li je kivi voće ili životnja, zašto šah nije zamuškarce i kako se proveo na letu za Kanadu. Ovo su samo neke teme o kojima Olman priča u njegovoj “pravdi”.

Iako je mislio da treći show neće pisati narednih godinu dana, korona virus poremetio mu je planove i naterao ga da napiše i svoj treći show “Šta nas je snašlo?”.

Sa najnovijim, četvrtim stand up-om „Stručnjak“ nastupiće u Zaječaru.

Cena ulaznice je 800 dinara.

Prodaja na biletarnici pozorišta (telefon pozorišta 019/425-426)

ZaječarOnline/O.B.