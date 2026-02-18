ŠTA PREDSTAVLJA TEHNIKA 333? Pomoći će vam da se što pre rešite ANKSIOZNOSTI

Anksioznost i napadi panike postaju sve češći problem savremenog društva. Ubrzan tempo života, stalna izloženost stresu, negativnim vestima i ličnim izazovima ostavljaju posledice na mentalno zdravlje miliona ljudi širom sveta.

Stručne organizacije godinama upozoravaju na porast broja osoba koje se suočavaju sa simptomima anksioznosti, od ubrzanog disanja do osećaja gubitka kontrole.

ŠTA PREDSTAVLJA TEHNIKA 333?

Stručnjaci objašnjavaju da tehnika 333 pomaže da se pažnja preusmeri sa unutrašnjih, uznemirujućih misli na spoljašnje okruženje. Kada osoba doživi napad panike, mozak često ulazi u stanje „uzbune“, stvarajući osećaj opasnosti čak i kada realna pretnja ne postoji. Upravo tada je ključno prekinuti taj ciklus preteranog razmišljanja.

Tehnika nalaže da identifikujete:

3 stvari koje možete videti

3 stvari koje možete čuti

3 stvari koje možete dodirnuti ili osetiti

Fokusiranjem na ono što vidite, poput nameštaja, boje zida ili predmeta u blizini, postajete svesniji prostora u kojem se nalazite. Slušanje zvukova – poput rada klima-uređaja, šuma sa ulice ili otkucavanja sata – dodatno vas vraća u realnost. Dodirivanje predmeta, odeće ili sopstvenih ruku pomaže da se povežete sa telom i prekinete spiralu uznemirujućih misli.

Koji su najčešći simptomi napada panike i kako ih prepoznati na vreme?

Napad panike može imati i fizičke i mentalne simptome, koji su često zastrašujući jer podsećaju na ozbiljna medicinska stanja. Fizički simptomi uključuju ubrzano disanje, osećaj nedostatka vazduha, suva usta, mučninu, znojenje, peckanje ili osećaj „iglica“ po telu, kao i osećaj gušenja ili nelagodnosti u stomaku.

Mentalni simptomi su jednako intenzivni: unutrašnji nemir, osećaj gubitka kontrole, strah da će se dogoditi nešto strašno, poput srčanog udara ili nesvestice, kao i osećaj odvojenosti od sopstvenog tela.

Stručnjaci naglašavaju da tehnika 333 nije zamena za stručnu pomoć, ali može biti efikasan prvi korak u smirivanju simptoma dok talas panike ne prođe. Redovno praktikovanje ovakvih metoda može pomoći da osoba bolje razume sopstvene okidače i brže reaguje kada oseti prve znake anksioznosti.

