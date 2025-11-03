Srbiju u septembru posetilo više od 226 hiljada stranaca!

Srbiju je u septembru posetilo 226.284 turista iz inostranstva a najbrojniji među njima bili su posetioci iz Turske, koji su sa 22.572 dolaska činili skoro desetinu stranih turista, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Na drugom mestu su Kinezi

Na drugom mestu po broju dolazaka su Kinezi, njih 18.635, slede turisti iz Nemačke 16.167, Rusije 15.232 i Bosne i Hercegovine 13.020.

Stranci su u Srbiji najčešće posećivali gradove, gde prednjači Beograd sa 129.181 dolaskom.

Planine su posetila 23.174 stranca a banje 11.421.

