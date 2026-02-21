Srbija u borbi za novo zlato: Delfini dobili rivale na eliminacionom turniru za Svetski kup!

Vaterpolisti Srbije igraće protiv Holandije, Mađarske i Grčke na eliminacionom turniru za Svetski kup u Aleksandropuliju koji će biti održan od 6. do 12. aprila, odlučeno je žrebom, objavio je VSS.

U grupi B igraće Hrvatska, SAD, Italija i Španija.

Srbija u borbi za novo zlato

Finalni turnir Svetskog kupa biće održan od 22. do 26. jula u Sidneju.

VSS je objavio da će na Finalnom turniru, pored domaćina Australije, učestvovati šest najbolje plasiranih ekipa sa kvalifikacionog turnira iz Grčke, dok će osmi učesnik biti najbolji tim iz kvalifikacija Divizije 2 na kojem će učestvovati: Kina, Velika Britanija, Gruzija, Turska, Nemačka, Slovenija, Argentina, Hong Kong, Francuska, Ukrajina, Japan, Poljska, Rumunija, Slovačka, Austrija, Malta, Kanada, Singapur, Južna Afrika, Portugalija, Brazil, Crna Gora, Rusija i Kazahstan.