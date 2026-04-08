Srbija poražena od Mađarske u Aleksandropoliju – težak udarac u kvalifikacijama za Svetski kup

Vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je danas u grčkom Aleksandropoliju od selekcije Mađarske rezultatom 12:10 (3:2, 3:2, 5:3, 1:3) u meču trećeg kola grupe A kvalifikacionog turnira Divizije 1 za učešće na finalnom turniru Svetskog kupa.

Vaterpolisti Mađarske su ovim trijumfom izborili plasman na finalni turnir Svetskog kupa, koji je na programu od 22. do 26. jula u Sidneju.

Srbija će takmičenje u Aleksandropoliju nastaviti u drugoj grupi čiji će sastav biti poznat posle preostalih današnjih utakmica.

Samo pobednik te grupe izboriće plasman na finalni turnir Svetskog kupa.

Selekciju Srbije je zbog suspenzije selektora Uroša Stevanović na duelu sa Mađarskom vodio Stefan Ćirić. Stevanović je kažnjen sa tri utakmice zbog crvenog kartona na meču sa Grčkom, dok je vaterpolista Srbije Petar Jakšić prošao sa dve utakmice neigranja.

Najefikasniji u selekciji Srbije na utakmici protiv Mađarske bio je Nikola Lukić sa tri gola, dok su Nikola Murišić i Luka Gladović dodali po dva. U reprezentaciji Mađarske najbolji je Vince Vigvari sa četiri gola.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

