SRBIJA JE DANAS PONOSNA I PODIGLA JE GLAVU! Vučić: Traže sankcije Rusiji, a ja kao predsednik Srbije sam rekao da je Srbija slobodna i nezavisna zemlja!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas narodu na skupu za Sretenje u Sremskoj Mitrovici.

– Zato vam danas kažem – ne mislite valjda da je smisao svih milijardi koje su dali u tome da umesto Vučića dođe Jovanović, Petrović ili bilo ko drugi. Ne! Cilj je da sruše Srbiju! Oni vam to otvoreno govore i kažu da su sačuvali pozivni broj za Vojvodinu i da govore vojvođanskim jezikom, stvaraju “vojvođansku naciju”, a mi se svi pravimo da to ne vidimo – rekao je on i ukazao na to šta priča Dinko Gruhonjić.

Time žele, dodaje, da u potpunosti unište Srbiju.

– Srbija je danas ponosna i podigla je glavu! Traže da Srbija uvede sankcije Rusiji, a ja kao predsednik Srbije sam rekao da je Srbija slobodna, nezavisna i suverena zemlja koja će uvoditi sankcije kome i kada hoće – rekao je i ukazao na važnost očuvanja tradicionalnog prijateljstva sa Rusijom, kao i prijateljstva sa Kinom.

ZaječarOnline/Alo/O.B.