Spuštena zavesa na 6. Festival malih pozorišnih formi, poznate i nagrade

U zaječarskom teatru sinoć je završen 6. Festival malih pozorišnih formi, izvođenjem monodrame „Milunka“, po tekstu, u režiji i maestralnom izvođenju glumice Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda, Vesne Stanković.

Publika u sali imala je priliku da čuje ličnu ispovest heroine srpskih oslobodilačkih ratova Milunke Savić u maestralnom izvođenju Vesne Stanković koja nas je pričom najpre odvela u kopaoničko selo Koprivnicu gde je Milunka provela svoje detinjstvo sa roditeljima, dve sestre i bolešljivim bratom. Od malih nogu, imala je potrebu da zaštiti slabe i ugrožene, pa preobučena u muškarca odlazi u Prvi balkanski rat pod imenom Milun Savić. Nakon ranjavanja, vojska otkriva njenu tajnu, ali je uprkos vojnim pravilima zadržava u jedinici. Milunka Savić odlikovana je sa 12 medalja i jedina je žena na svetu odlikovana francuskim Ratnim krstom sa palmom. Među njenim odlikovanjima su i Orden za hrabrost, Karađorđeva zvezda sa mačevima, medalja Miloš Obilić, dva Ordena Legije časti.

Monodrama prati četiri segmenta života najodlikovanijeg ženskog vojnika u istoriji ratovanja – od devojačkih dana, preko Balkanskih i Prvog svetskog rata, pa do poznijih godina. Vesna Stanković je slikovito dočarala publici različite faze u Milunkinom životu, menjajući pripremljene kostime, koji su se simbolično nalazili na četiri stolice. Glumica je energičnim, ali i emotivnim nastupom uspela da publiku zasmeje, ali i da je rasplače do suza.

,,Svaka predstava je uvek izazov na ovaj ili onaj način, i uvek postoji strepnja kako će to dopreti do publike, da li će je gledaoci prihvatiti. Na kraju krajeva mi koji radimo predstave, ipak je najviše radimo za publiku.Bila je velika odgovornost raditi Milunku, zato što je ona sama po sebi žena koja je iznad svih nas, iznad samog pozorišnog čina. Ono što je ona uradila to niko u savremenom svetu ne radi. Veliki izazov je bio predamnom, ali to prihvatiš kao zadatak koji je Bog stavio pred tebe da i to ispričaš, a to je jedna vrsta misije. Moja misija je da idem i da pričam ovu priču, i mnoge druge, o srpskim velikanima, jer ako mi je već dato da pričam i pripovedam , bar to da bude usmereno na pravi način.“ ,rekla je Vesna Stanković.

Glumica je priznala da se odlično povezala sa publikom, što je za monodramu možda i najvažnije, jer je u tom žanru potrebno ostvariti neku ,,višu vezu „ sa gledalištem:

,,Za mene je monodrama zapravo najlakša. Doduše ja imam za sada samo dve monodrame koje ću igrati čitavog života. Kada je odgovornost samo na meni, ja znam kako ću, i što se tiče ritma i brzine, zadržavanja pažnje. Ja se bavim ovim poslom pre svega jer sam smrtno zaljubljena u pozorište. Divno je što postoje ovakvi Festivali, ja sam puno gostovala i mogu reći da je zaječarski ansambl jedan od posvećenijih. Dragoceno mi je da znam da će puno mojih kolega biti u publici. Upravo kada vidiš šta se sve dešava i kako to rade tvoje kolege glumci, mi sebe nadograđujemo i činimo da budemo još bolji u svom poslu. Zato i postoje ovakvi festivali“, istakla je glumica Vesna Stanković.

Monodrama ,,Milunka“ proglašena je za najbolju na Međunarodnom festivalu u Zemunu 2015. godine. Iste godine dobila je i nagradu ,,Zlatni vitez“ na Međunarodnom festivalu u Moskvi. Zaječarska publika je nagradila ovacijama.

Nakon odgledanih sedam vrhunskih monodrama i duodrama iz Srbije, Severne Makedonije i Crne Gore, tročlani stručni žiri u sastavu: teatrolog mr Spasoje Ž. Milovanović, predsednik, glumica Nataša Petrović, član i glumac Miloš Tanasković, član, doneo je odluku da za najbolju predstavu proglasi „Uspomene Sare Bernar“, po tekstu Džona Marela, u režiji Staše Koprivice i izvođenju Tanje Bošković i Dejana Đonovića, u koprodukciji JUK Herceg Festa i Hercegnovskog pozorišta.

Kako stoji u obrazloženju žirija, sat i deset minuta prisustvovali smo stvaranju umetnosti. Žiri u istom sastavu doneo je odluku da Specijalnu nagradu dodeli Vesni Stanković za ulogu Milunke u istoimenom autorskom projektu ove glumice. Ispovest heroine srpske istorije Milunke Savić u interpretaciji Vesne Stanković pleni vanrednim glumačkim promišljanjem ličnog i duševnog.

Monodrama „Milunka“ je najbolja predstava i po izboru publike 6. Festivala malih pozorišnih formi.

Glasovi publike:

1. „Milunka“ autorski projekat Vesne Stanković – 9,90

2. „Ulica crvenih venjera“, Ljiljane Bralović, u režiji Jovana Ljubenovića, u izvođenju

Marije Masal , u produkciji Kulturnog centra Čukarica iz Beograda – 9,88

3. „Beskompromisni STEND AP“ autorski projekat Semira Gicića – 9,75

4. „Uspomene Sare Bernar“ po tekstu Džona Marela, u režiji Staše Koprivice i

izvođenju Tanje Bošković i Dejana Đonovića, u koprodukciji JUK Herceg Festa i

Hercegnovskog pozorišta – 9,54

5. „Nana“ po motivima romana Emila Zole u dramatizaciji Nede Gojković i Milene

Božić, u režiji Tijane Vasić u kojoj igra Milena Božić – 9,45

6. „E, nedam bre“ – Nenada Karića, u režiji Ivane Nedeljković, u izvođenju

Aleksandra Karića i Maje Sofronijević, u produkciji Prvog prigradskog pozorišta-

Puls teatra iz Lazarevca – 8,97

7. „ZA NAS POČINjE ŽIVOT“ – Georga Špira u režiji Dejana Projkovskog u

izvođenju Biljane Dragićević Projkovski i Nina Levog – 8,48