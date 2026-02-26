„Spremamo nešto neviđeno na ovim prostorima….“: Boki 13 o dogovoru koji ima sa Anom Nikolić

Za razliku od prethodnih pojavljivanja na snimanjima „Hype Zvezda“ Boki 13 danas se pojavio u elegantnom crnom odelu, a njegov komentar na današnji stajling nasmejao je sve.

Naime, Boki 13 je na pitanje da li je hteo da izgleda kao popularan Ken, odgovorio, da je samo želeo da izgleda normalno.

– Danas sam imao inspiraciju za stajling da budem malo normalan. Eto! Da mogu normalno da sedim, da se pokrećem, da stojim, a da ne vučem svakakve gluposti za sobom. Danas sam odabrao brend „Dior – rekao je Boki, a onda je spomenuo i Daru Bubamaru.

– Ovo na meni što vidite puno košta. A to što nosi ona to ne košta puno. Ja ne znam koliko koštaju njeni komadi, ma ne košta to ništa.

Boki 13 je konačno odgonetnuo tračeve da li je posle jučerašnjeg snimanja otišao sa Acom Lukasom.

– Nisam otišao sa Acom, otišao sam u hotel. Bio sam sa Anom Nikolić do 5 ujutru. Šta smo sve radili…. vi ste videli samo 50 sekundi … Dogovarali smo se za duet. Imamo i gotovu pesmu. Juče smo je čuli, i mogu da kažem da će to biti nešto neviđeno na ovim prostorima.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

