SPREMA SE MEGA TRANSFER! Svi bruje o Vlahoviću i mogućem napuštanju Juventusa!

SPREMA SE MEGA TRANSFER!

Srpski fudbaler Dušan Vlahović mogao bi u zimskom prelaznom roku da napusti Juventus. Vlahoviću ugovor sa torinskim velikanom ističe u junu iduće godine, a izvesno je da neće doći do produžetka saradnje. To znači da je zimski prelazni rok poslednja šansa za Juve da nešto zaradi na njegovoj prodaji. Za njegove usluge je prema pisanju nemačkog Bilda, zainteresovan Bajern Minhen.

– Juventus će pokušati Srbina da proda u januaru i zaradi makar nešto novca, jer ne treba zaboraviti da ga je klub iz Torina kupio za 83.5 miliona evra od Fiorentine u zimu 2022. godine. Glavni kandidat trenutno za dovođenje Dušana Vlahovića je Bajern iz Minhena. Posebno što za Srbina lobira jedan od glavnih čelnika kluba Karl Hanjc Rumenige – piše Bild.

SPREMA SE MEGA TRANSFER!

Mogući dolazak Vlahovića ne bi automatski značio rastanak s Harijem Kejnom, ali Englez od idućeg leta ima mogućnost da napusti Minhen za 65 miliona evra, iznos koji mnogi klubovi u Premijer ligi mogu da plate. Zbog toga bi Bajern već u zimskom prelaznom roku pokušao da dovede srpskog napadača. U Minhenu bi navodno imao veću platu od sadašnje, a transfer bi mu doneo dodatnu motivaciju i novi izazov.

Zajecaronline/alo/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…