SPANAĆ MUSAKA, RUČAK ZA ČISTU DESETKU

Potrebno je:

500 g mlevenog mesa

400 ml mleka

300 g spanaća

4 jaja

2 glavice crnog luka

so

biber

Priprema:

Spanać operite i potopite u provrelu vodu nekoliko minuta. Luk iseckajte i prodinstajte na malo ulja. Dodajte mleveno meso, so, biber i kratko dinstajte. Spanać ocedite i pomešajte s mesom. U nauljenu posudu sipajte smesu, izravnajte i prelijte sa polovinom mleka umućenog sa jajima. Pecite u zagrejanoj rerni na 220 stepeni 15 minuta. Izvadite i ponovo prelijte musaku preostalom smesom od jaja i mleka. Pecite još oko pola sata.

Prijatno!

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

