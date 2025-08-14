Solidna prodaja i povoljne cene na zaječarskoj pijaci
Na zaječarskoj pijaci ovih dana u ponudi je bogat izbor voća i povrća, a prodavci navode da prodaja ide solidno.
Paprika se prodaje po ceni od 100 do 200 dinara, krompir od 80 do 100 dinara, kupus je 50 dinara, cena paradajza se kreću od 100 do 150 dinara, cene luka od 50 do 100 dinara, dok krastavac uglavnom košta 100 dinara.
Kada je reč o voću, breskve koštaju 200 dinara dok se grožđe može naći za 300 dinara po kilogramu.
Kupci su, prema njihovim rečima, generalno zadovoljni cenama.
Prodavci ističu da najbolje ide prodaja voća među kojima i dalje dominiraju lubenice i dinje.
Ponuda je raznovrsna, a pijaca dobro posećena, što potvrđuje da potrošači i dalje rado kupuju sveže proizvode na tezgama.
Zajecaronline/N.B.
