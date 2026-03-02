SNIMAK ODUŠEVIO: Srpski košarkaš zaprosio hrvatsku influenserku

Srpski košarkaš Nemanja Popović zaprosio je poznatu hrvstsku influenserku i tiktokerku Mirtu Miler.

Popović je iskoristio njihov zajendički boravak na planini da klekne i zaprosi je, a ona je presrećna rekla DA.

Mirta Miler je na društvenim mrežama veoma popularna i prati je 2,2 miliona ljudi na Instagramu i neverovatnih 19 miliona na TikToku.

Mirta retko objavljuje detalje iz svog privatnog života, ali je ovu radost želela da podeli sa svetom.

SNIMAK ODUŠEVIO:

View this post on Instagram A post shared by Mirta Miler (@mimiermakeup)

– Ti i ja – moj najdraži plot twist! – pručila je, a zatim je i nasmejala svoje pratioce.

– Sve što mogu reći je hvala Bogu što mi je rekao da promenim nokte, ako ste videli video, znate – napisala je ona, koja je dobila prsten sa velikim crvenim kamenom sa dijamantima.

Njena objava ubrzo je prikupila ogroman broj lajkova, a komentari oduševljenih fanova su se samo nizali.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.