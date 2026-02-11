Sneg na putevima kod Zaječara: Apel vozačima!

Putevi Srbije d.o.o, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.08 časova, saopštilo je da na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja ima snega do pet centimetara na pojedinim deonicama, kao i mestimično, u raskvašenom stanju, na putevima II i III prioriteta, pre svega na teritoriji Niša, Zaječara i Požarevca.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

U napomeni za Zaječar ukazuje se na učestale sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A 221 deonica Knjaževac – Kalna (klisura Korenatac).

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.Putevi Srbije d.o.o. savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze zaista oprezno i pažljivo.

Takođe, apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

