SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO KINU, IMA POVREĐENIH! Evakuisano preko 8.000 ljudi!

Snažan zemljotres, jačine 5,6 stepeni po Rihteru pogodio je severozapadnu Kinu i tom prilikom je povređeno 11 ljudi.

Zemljotres magnitude 5,6 stepeni po Rihteru porušio je crepove i kuće u provinciji Gansu u severozapadnoj Kini. Jedanaest osoba je povređeno i prebačeno u lokalne bolnice, navodi državni emiter CCTV. Pet od šest osoba primljenih u jednu bolnicu zadržano je na daljem lečenju, prenela je zvanična novinska agencija Sinhua. Svi su u stabilnom stanju.

A 5.6-magnitude earthquake struck Longxi County in Dingxi City in northwest China’s Gansu Province at 5:49 a.m. Saturday, according to the China Earthquake Networks Center (CENC). Local fire-fighting and rescue authorities have dispatched rescue teams and vehicles to the affected… pic.twitter.com/Y1PYq69AAN — China News 中国新闻网 (@Echinanews) September 27, 2025

Zemljotres se dogodio u 5:49 sati ujutru u okrugu Longsi, na relativno plitkoj dubini od 10 kilometara. Epicentar je bio oko 140 kilometara jugoistočno od provincijskog glavnog grada Landžoua, saopštio je kineski centar za zemljotrese.

Update: A 5.6-magnitude earthquake struck Longxi County in northwest China’s Gansu Province at 5:49 a.m. Saturday, leaving nine people injured, 4,328 houses damaged, and 7,812 people relocated https://t.co/EVny0rVTUO pic.twitter.com/yOLLiMNqyT — China Xinhua News (@XHNews) September 27, 2025

Sedamnaest kuća je uništeno, a više od 3.500 stambenih objekata oštećeno. Oko 7.800 ljudi iz okruga Longsi i Džangsijan je evakuisano. Video snimci objavljeni na internetu prikazuju radnike hitnih službi kako lopatama uklanjaju cigle i ruševine. Neki delovi puta bili su zatrpani stenama i drugim materijalom, ali saobraćaj normalno funkcioniše, izvestila je Sinhua.

