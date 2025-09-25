Siner se plasirao u osminu finala ATP turnira u Pekingu!

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u osminu finala ATP turnira u Pekingu, pošto je danas u prvom kolu pobedio Hrvata Marina Čilića rezultatom 6:2, 6:2.

Meč je trajao sat i 22 minuta. Siner je drugi teniser sveta, dok je Čilić 97. na ATP listi.

Italijanski teniser je u oba seta napravio po dva brejka i tako došao do pobede i plasmana u narednu rundu.

Siner će u osmini finala igati protiv Francuza Terensa Atmana, koji je ranije danas pobedio Kineza Žinžen Žanga rezultatom 6:4, 6:2.

ATP turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od 4.016.050 dolara.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

