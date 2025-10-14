Sindikat industrije, energetike i rudarstva iz Makedonije u poseti kolegama iz Bora
Predstavnici Sindikata industrije, energetike i rudarstva (SIER) u Severnoj Makedoniji sa sindikalcima Rudnika bakra „Bučim“ i „Borov Dol“ posetili su prošlog vikenda kolege iz Samostalnog sindikata u Boru i tom prilikom razgledali najveći rudnik koji posluje u sastavu Srbija Ziđin Kopera „Veliki Krivelj“.
Cilj posete bio je da se razmene iskustva , ali i prilika da se gosti iz Makedonije upoznaju sa načinom rada u borskom rudniku .
„Sindikat industrije, energetike i rudarstva ima 8.500 članova, a više od 2.000 su rudari iz rudnika „Bučim“, „Sasa“, „Toranica“, „Zletovo“ i Mermernog kombinata iz Prilepa. Ostali dolaze iz metalurške i mašinske industrije, kao i sektora energetike . Rudari koji su članovi naše sindikalne organizacije zaposleni su u najvećim rudnicima bakra, zlata, olova i cinka u Makedoniji. Sa Samostalnim sindikatom iz Bora sarađujemo tek nekoliko godina i ovo je naša prva poseta Ziđinu. Fascinirani smo veličinom rudnika, nivoom organizacije i profesionalizmom u svim segmentima poslovanja. Ovakve posete su važne, omogućavaju nam da razmenimo iskustva i upoznamo se sa novim načinima rada. Pohvalio bih domaćine, njihovo gostoprimstvo učinilo je da se osećamo kao kod kuće“, rekao je predsednik makedonskog Sindikata industrije, rudarstva i energetike Igor Geresov i dodao da je sa predstavnicima Samostalnog sindikata iz Bora dogovorena uzvratna poseta i da se njihov dolazak u Makedoniju očekuje početkom 2026. godine.
