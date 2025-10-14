Sindikat industrije, energetike i rudarstva iz Makedonije u poseti kolegama iz Bora

Predstavnici Sindikata industrije, energetike i rudarstva (SIER) u Severnoj Makedoniji sa sindikalcima Rudnika bakra „Bučim“ i „Borov Dol“ posetili su prošlog vikenda kolege iz Samostalnog sindikata u Boru i tom prilikom razgledali najveći rudnik koji posluje u sastavu Srbija Ziđin Kopera „Veliki Krivelj“.

Cilj posete bio je da se razmene iskustva , ali i prilika da se gosti iz Makedonije upoznaju sa načinom rada u borskom rudniku .