SAŠA MIRKOVIĆ RUŠI HRVATSKU MEDIJSKU SCENU! Odvodi Mineu, najavljuje 1.000 epizoda, dva filma i talas novih TV lica!

SAŠA MIRKOVIĆ RUŠI HRVATSKU MEDIJSKU SCENU!

Medijska scena u Hrvatskoj pred najvećim potresom u poslednjoj deceniji. Srpski menadžer Saša Mirković, vlasnik i direktor Hype produkcije i Hype televizije, ulazi punom snagom. Odvodi Mineu sa Nove TV i najavljuje 1.000 epizoda, dva filma i još „bombi“ koje tek stižu.

Dok Zagreb bruji o njegovom potezu, Mirković poručuje: „Minea nije jedino iznenađenje koje spremam!“

– Ove godine proizvešćemo 1.000 epizoda igranog programa i dva filma. I do sada smo bili najveća “tvornica zabave” u ovom delu Evrope, a sada ćemo biti još veći – rekao je Mirković.

Minein oproštaj od Nove TV

Minea se emotivnom porukom oprostila od kolega sa Nove TV nakon 11 godina rada u emisiji In Magazin. Zahvalila je na prilikama, iskustvu i saradnji, ističući da joj odlazak nije lak, ali da je vreme za nove profesionalne izazove i nastavak muzičke karijere. Prema informacijama, osim Minee, iz redakcije In Magazina otišlo je još nekoliko ljudi. Među kojima je i urednica Ivana Mandić Marković.

Saša Mirković ruši hrvatsku medijsku scenu

Hype TV širi program i dovodi nova lica

Mirković kaže da Hype TV na hrvatsko tržište ulazi sa urbanim konceptom, fokusiranim na zabavu, muziku, serije i šou program, bez politike i informativnog sadržaja. Pored Minee, u planu je angažovanje još regionalnih imena, a već se snima nova serija na Rabu sa hrvatskim glumcima.

On dodaje da Minea neće biti samo voditeljka, već će joj pomoći i u daljem razvoju muzičke karijere. Trenutno radi na novoj pesmi sa Leontinom Vukomanović, poznatom po saradnji sa Željkom Joksimovićem i Tošom Proeskim.

Karijera Saše Mirkovića

Mirković je pravnik i magistar saobraćajnih nauka, koji je karijeru izgradio u estradi, sarađujući sa brojnim muzičkim zvezdama poput: Magazina, Borisa Novkovića, Tošeta Proeskog, Željka Joksimovića, Jelene Karleuše, Zdravka Čolića, Miroslava Ilića i Ace Lukasa.

Bio je i šef srpske delegacije na Eurosongu 2007, kada je Marija Šerifović pobedila pesmom „Molitva“.

Bavio se i politikom, bio pomoćnik ministra saobraćaja Srbije.

Mnogi u Hrvatskoj su ga prvi put zapazili kada je brutalno pretučen ispred hotela „Sheraton“ u Zagrebu u maju, što je opisao kao pokušaj ubistva. Za napad je optužio menadžera Velibora Popovića Popa, dugogodišnjeg saradnika Cece Ražnatović.

Planovi za budućnost

Mirković poručuje da će Hype TV podići lestvicu zabave u Hrvatskoj „ne za jednu, nego za dve stepenice“, a uz postojeću produkciju u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji i dijaspori, sada planira i snažan prodor na hrvatsko tržište