EKSKLUZIVNO! SAŠA MIRKOVIĆ OTKRIO DA OVA HRVATSKA ZVEZDA PRELAZI U HYPE JATO! „Biće tu još iznenađenja…“

Saša Mirković o transferu

Vlasnik i direktor Hype televizije i Hype produkcije Saša Mirković oglasio se sa Jadranskog mora putem svog TikTok naloga.

Otkrio je sve o novom transferu popularne pevačice i voditeljke u Hype jato.

“Evo nas na Braču, došli smo da natankamo gorivo i krenemo put Brijuna. Kapetan Marino kaže da će mu trebati desetak sati, a nas tamo očekuju ljudi iz Hype produkcije Hrvatske i naravno naša draga Minea sa kojom treba da potpišemo ugovor”, obelodanio je Mirković i verovatno ovim imenom mnoge iznenadio.

“Tako da biće tu još iznenađenja, ali Minea postaje član Hype produkcije tima Hrvatske. Drago nam je što nas pratite, lepo nam je ovde na Jadranu i naravno produžićemo boravak…”, završio je prvi čovek Hype produkcije. A ovim rečima o iznenađenjima i transferima sigurno je zagolicao maštu konkurenciji.



Zajecaronline.com/Hypetv.rs J.V.

Hype Zvezde

Nakon uspešnih audicija širom Srbije i regiona, novi muzički šou Hype Zvezde, u produkciji Hype imperije, uskoro će ugledati svetlost dana. Gledaoci će imati priliku da od jeseni uživaju u spektakularnom talent-šou programu koji najavljuje ozbilnu produkciju i značajan nagradni fond.

Poslednja audicija održana je u Beogradu, a tom prilikom se prisutnima obratio vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković.

„50.000 evra je prva nagrada, druga je 30.000, a treća 20.000 evra. Nama kao Hype produkciji je važno da pružimo šansu svim ljudima da se iskažu“, rekao je Mirković.

