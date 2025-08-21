PORTAL “SLOBODNA DALMACIJA” nastavlja SRAMNO da DEGRADIRA svoju struku pozivajući se na “KUPLJENE” Oskare popularnosti LAŽNIH PSIHOLOGA i time opravdava PODSTICANJE NA NASILJE! Saša Mirković poručuje: „Raspitajte se malo, bavite se istraživačkim novinarstvom“

Saša Mirković o Slobodnoj Dalmaciji

Otkako se pojavila vest da Hype televizija dolazi na hrvatsko tržište, pojedini tamošnji mediji se bave izmišljotinama i u negativnom kontekstu spominju vlasnika Hype imperije Sašu Mirkovića.

Mirković se sada osvrnuo na gnusne laži portala Slobodna Dalmacija i kvazistručnjaka:

„I kad smo već kod Slobodne Dalmacije i ovog što su napisali, pa u ponovljenom tekstu pa onda tumače da to nisu baš tako uradili i tako dalje… Ja moram da im kažem, da ovaj njihov lažni psiholog, ja sam rekao samo da čovek ima emisiju TV Manijak. A ovo što su mu napisali da je osvojio Oskare popularnosti, 2009. i 2010. godine. Pa ti Oskari su se plaćali po 200 maraka ili 200 evra.

O kome vi pričate i o čemu vi pričate, gospodo iz Slobodne Dalmacije? Pod jedan, da vam kažem podržavate Popovića i Svetlanu Ražnatović jer ste u potpisu stavili da su njih dvoje tandem. Samim tim njega ste naveli kao menadžera. Taj ne pripada menadžerima i ne pripada producentima, nego pripada gospodo iz Slobodne Dalmacije, kriminalnim krugovima. Tako da ne može da bude menadžer. I znači tu, kad budete rekli to i napisali, onda ću početi da verujem u vaše slobodno pisanje“, naveo je Mirković u svom obraćanju na TikToku.

O Popu

Vlasnik i direktor Hype televizije je podsetio novinare da se malo više informišu o Veliboru Popoviću Popu.

„Do tada, apsolutno ne verujem ništa, što ste napisali jer prosto nije normalno to što radite i što podržavate nasilje. Moja porodica, moje telo, moja ruka, na kraju krajeva zna i moja glava kako je prošla ispred Šeratona u Zagrebu. A i lekari sa klinike Rebro. Toliko o tome, a vi razmišljajte koga podržavate, jer kolege, niste sigurno, kolegijalno stali da zaštitite ljude iz ovog posla. Nego ste krenuli da pričate o nekim takozvanim menadžerima koji su u stvari kriminalci. Raspitajte se malo ko je Velibor Popović Pop. A sigurno možete, to znam, jer se bavite istraživačkim novinarstvom.

Do tada vas pozdravlja, Saša Mirković, evo ovog puta iz Čitluka. Gde je isto rado viđen gost inače osvajač značke Kulturno – prosvetne zajednice Srbije, kao i zlatnog Beočuga. Vi se raspitajte kakve su to nagrade. Dok promovišete ove lažne psihologe sa lažnim diplomama koji uz to imaju kupljene Oskare popularnost”, završio je Mirković.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs V.M.

