„MENI NI HYPE-U TAMO NIJE BILO MESTO JER SE NE OSEĆAMO KAO UGOSTITELJI, ALI NI KAO POLITIČARI“ Saša Mirković odgovorio na pitanja o Sarajevo Film Festivalu!

Saša Mirković o Sarajevo Film Festivalu

Vlasnik i direktor Hype imperije Saša Mirković javio se svojim pratiocima na Tiktoku i odgovorio na neka pitanja koja mu se postavljaju.

Naime, povod je bio Sarajevo Film Festival, na kojem se ime Hype produkcije ipak nije našlo.

– Mnogi ljudi me pitaju u komentarima zašto nisam bio na otvaranju Sarajevo Film Festivala. I zašto kao Hype produkcija nismo konkurisali za Sarajevo Film Festival. Pa odgovor je jednostavan. Iako obožavam ljude iz Sarajeva, volim Sarajllije, volim Bosnu i Hercegovinu. Volimo da radimo tamo i jedina smo produkcija koja trenutno snima u Bosni i Hercegovini i koja angažuje bosansko-hercegovačke glumce. Ja mislim da meni i Hajpu tamo nije bilo mesto iz prostog razloga jer se ne osećamo kao ugostitelji, a nismo ni političari – rekao je Saša i otkrio šta mu je zasmetalo.

Saša Mirković o Sarajevo Film Festivalu

– A na crvenom tepihu ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala su uglavnom bili ugostitelji, mesari i političari. Ja smatram da je tu mesto filmskim radnicima, glumica, producentima, rediteljima, scenaristima itd. Nema tu šta traže ni ugostitelji, a ni političari. Oni nisu deo te priče, u tome ništa nisu uradili, prema tome vreme za slikanje na nekom drugom mestu, a na Sarajevo Film Festivalu treba da budu oni koji su filmski radnici – rekao je vlasnik Hype imperije, a onda otkrio i gde se trenutno nalazi.

– Eto, to je odgovor zašto nisam u Sarajevu. I zašto nisam na Sarajevo Film Festivalu i zašto sam odabrao da radije budem u Sloveniji na brodu. Iz Hrvatske sam došao u Sloveniju lepo na brod, pa Bled, pa onda nove radne pobede. Eto, mislim da sam vam sad malo jasniji – završio je Mirković.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs V.M.