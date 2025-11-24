Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, u najnovijoj epizodi svog podkasta govorio je o vlasniku i direktoru Hype produkcije i Hype televizije, Saši Mirkoviću. O privođenju Ace Lukasa, kao i o muzičkom takmičenju „Hype Zvezde“.

„SAŠA MIRKOVIĆ, AKO ŽELI, MOŽE DA RASKINE UGOVOR SA MNOM ZA HYPE ZVEZDE!“ Boki 13 javno progovorio!

Tokom razgovora, Boki 13 je naglasio da se ne slaže sa pojedinim stavovima koje zastupaju Mirković i Lukas. Te da će, bez obzira na razlike, u potpunosti ispoštovati ugovor koji ima sa produkcijom u vezi sa takmičenjem „Hype Zvezde“.

– Ovaj moj stav. Kao slobodno izražen lični stav, neće uticati na moj aktivan, punopravan ugovor sa Hype Zvezde za moje učešće u Hype Zvezde. Ukoliko se sve ovo ne dopadne Mirkoviću, koji ne deli isto mišljenje, možda bi ga navelo da raskine ugovor sa mnom. Možda više neće želeti da budem deo Hype Zvezde. Ali ni ja ne mogu da idem protiv svoje volje, svoje misli i svog stava ni za jednu cenu na ovom svetu. – rekao je Boki 13.

Podsetimo, Boki je ovako opisao i nedavno privođenje Ace Lukasa u Kavadarcima.

„Moram da kažem vezano za hapšenje Ace Lukasa, to nije bilo baš tako, to je bilo privođenje. Ja imam jasan stav koji moram da kažem javno, ne zato što je Lukas bio gost mog podkasta, kao i Saša Mirković koji je prvi čovek Hype produkcije i Hype televizije. Ja osećam potrebu da kažem svoj stav o ovom događaju. Kao što sam već rekao imam ugovor za učestvovanje na „Hype Zvezdama“, što je šou program. A ja nemam ekskluzivni dogovor da treba da prenosim stav Hype produkcije. Ja se zato nisam oglašavao o mnogim spekulacijama koje kruže danima unazad. Smatram da grubo klevetanje nije na mestu„, rekao je Boki 13.

