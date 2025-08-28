ŠANERKA O TORBAMA POZNATIH: „Niko ovde ne nosi original, čim stignem iz Kine, sve se razgrabi!“

Popularno je da se ženama na estradi i uopšte u šoubiznisu zagledaju torbe, ne bi li se procenilo koliko koštaju.

Mnogo se spominju vrlo skupcoceni brendovi, ali, istina je, zapravo, drugačija.

„To nisu obične falsifikovane stvari sa buvljaka, već prve kopije. Napravljene su tako dobro da se skoro pa ne mogu razlikovati od originala. Iako su cene paprene u poređenju sa standardnim replikama, i dalje su višestruko povoljnije nego da se kupi pravi brend“, izjavila je jedna šanerka, koja je insistirala na anonimnosti.

Opisala je i o čemu se ovde radi, te spomenula nezaobilaznu Kinu.

„Uglavnom su to žene fudbalera koje žele da izgledaju luksuzno, ali i pojedine pevačice. Čim stignem iz Kine, sve što donesem odmah se razgrabi“, rekla je.

Imala je problema sa poznatom drutšvenom mrežom, a objasnila je i zbog čega.

„Instagram ima svoja pravila i čim primete da se prodaje fejk, odmah brišu profil. Izbrisali su mi nalog, i sad ne smem ni da ga napravim ponovo, ali imam stalne mušterije tako da nema problema, radi se punom parom i bez njega – govorio je izvor kroz smeh. Instagram ima svoja pravila i čim primete da se prodaje fejk, odmah brišu profil. Izbrisali su mi nalog, i sad ne smem ni da ga napravim ponovo, ali imam stalne mušterije tako da nema problema, radi se punom parom i bez njega“, rečeno je kroz smeh.

Potom je raskrinkala srpski, ali i balkanski džet-set:

„Niko ovde ne nosi original, sve te ‘buržujke’ nose prve kopije. Toliko su dobre, a statusni simbol je isti.“

