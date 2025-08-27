Društvo Izdvajamo Kultura Vesti Zabava

„Sabor igre“ 29. avgusta u Domu kulture u Slatini!

27.08.2025.
Tradicionalna manifestacija „Sabor igre“ biće održana u petak, 29. avgusta u Domu kulture u Slatini, sa početkom u 19 časova, dok je svečani defile učesnika zakazan za 18.30.

Po 32. put, ova manifestacija okupiće ljubitelje narodne pesme, igre i običaja, sa ciljem očuvanja tradicije i autentične narodne kulture.

Program ima takmičarski karakter, a stručni žiri ocenjivaće najboljeg vokalnog solistu, zdravičara, instrumentalistu, koreografiju, kao i sveukupnog pobednika, dok će tradicionalno biti izabrana i lepotica Sabora.

U kulturno-umetničkom delu programa nastupiće kulturno-umetnička društva iz Osnića, Gamzigrada, Sesalca, Gadžinog Hana, Niške Banje, Laznice i domaćin KUD „Branko Olar“ iz Slatine.

Manifestaciju organizuju Ustanova „Centar za kulturu grada Bora“, Mesna zajednica Slatina i KUD „Branko Olar“, uz pokroviteljstvo grada Bora.

