„Sabor igre“ 29. avgusta u Domu kulture u Slatini!

Tradicionalna manifestacija „Sabor igre“ biće održana u petak, 29. avgusta u Domu kulture u Slatini, sa početkom u 19 časova, dok je svečani defile učesnika zakazan za 18.30.

Po 32. put, ova manifestacija okupiće ljubitelje narodne pesme, igre i običaja, sa ciljem očuvanja tradicije i autentične narodne kulture.

Program ima takmičarski karakter, a stručni žiri ocenjivaće najboljeg vokalnog solistu, zdravičara, instrumentalistu, koreografiju, kao i sveukupnog pobednika, dok će tradicionalno biti izabrana i lepotica Sabora.

U kulturno-umetničkom delu programa nastupiće kulturno-umetnička društva iz Osnića, Gamzigrada, Sesalca, Gadžinog Hana, Niške Banje, Laznice i domaćin KUD „Branko Olar“ iz Slatine.

Manifestaciju organizuju Ustanova „Centar za kulturu grada Bora“, Mesna zajednica Slatina i KUD „Branko Olar“, uz pokroviteljstvo grada Bora.

Zajecaronline/fb/Lokalna.samouprava.Bor/N.B.

