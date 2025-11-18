RUMUNIJA U KRIZI Prošireno žarište afričke kuge svinja!

Žarište afričke kuge svinja potvrđeno na farmi sa oko 6.000 grla u gradu Olari u rumunskom okrugu Arad proširilo se, pa će sve životinje biti preventivno usmrćene, a zakopano je gotovo 500 svinja, izjavio je direktor Direkcije za veterinu i bezbednost hrane Arada (DSVSA) Marcel Rošu.

Kuga je u početku potvrđena u delu farme sa oko 700 suprasnih krmača, pa je bilo odlučeno da se preventivno usmrte samo te životinje, prenela je rumunska novinska agencija Ađerpres.

Međutim, zaraza je u međuvremenu potvrđena i u drugom odeljku s više od 5.200 svinja, za koji se u početku verovalo da bi mogao biti sačuvan.

“Nažalost, afrička kuga svinja potvrđena je i u drugom odeljku farme i prinuđeni smo da usmrtimo oko 6.000 svinja. Operacija je počela juče, najpre u delu sa suprasnim krmačama”, naveo je Rošu.

DSVSA je potvrdila i pojavu bolesti kod divljih svinja na lovištu Zabalț, gde je pronađeno 11 uginulih jedinki.

Trenutno su u okrugu aktivna tri žarišta afričke kuge svinja, na farmi u Olariju, kao i u mestima Siklau i Frumušeni.

Dva žarišta potvrđena prethodnog meseca, u Aradu i Nadlaku, u međuvremenu su zatvorena.

U Aradu posluju 22 velike farme svinja sa ukupno više od 60.000 grla.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

